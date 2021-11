In Lorsch wird es einen „Katharina-Hartnagel-Platz“ geben. Der Haupt- und Finanzausschuss jedenfalls sprach sich in seiner Sitzung einstimmig für eine entsprechende Empfehlung für die Stadtverordnetenversammlung aus, die das letzte Wort für die Beschlussfassung haben wird. Eingebracht hatte den Namensvorschlag in Absprache mit dem Heimat- und Kulturverein Friedel Drayß (FDP).

