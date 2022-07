Bei der Mitgliederversammlung informierte die CDU über den Sachstand zu geplanten Millionenprojekten wie etwa der Sporthalle und kündigte Aktivitäten wie die Sommertour und das Sommerfest an. Fraktionschef Ferdinand Koob (am Rednerpult) berichtete über die Arbeit in den Ausschüssen und der Stadtverordnetenversammlung.

© Neu