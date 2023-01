In großen Kirchen – im Frankfurter Dom und in Aachen zum Beispiel – wird jedes Jahr Ende Januar das Karlsamt zelebriert. Es erinnert an Karl den Großen und seinen Todestag am 28. Januar 814. Auch in Lorsch aber wird diese Tradition gepflegt. In St. Nazarius hatte Pfarrer Michael Bartmann jetzt zum Karlsamt eingeladen.

Als „königliche Stadt“ wird Lorsch in der lateinischen Karlssequenz

...