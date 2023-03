In Lauresham beginnt am kommenden Sonntag (5.) die neue Saison. Zum Auftakt ist der Eintritt ins Freilichtlabor im Klosterfeld an diesem Tag kostenlos.

Parken auf dem Karolingerplatz

Die Lauresham-Saisoneröffnung sorgt üblicherweise für viel Publikum. Im vorigen Jahr strömten zu diesem Termin fast 2000 Besucher ins Klosterfeld, berichtete Lauresham-Leiter Claus Kropp gestern

...