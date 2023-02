Einen Abend im „finsteren“ Mittelalter konnten Interessierte in Lauresham verbringen – und das war in diesem Fall wörtlich zu nehmen. Dass das Mittelalter allgemein ein „finsteres“ Zeitalter gewesen sei, ist zwar immer noch eine weit verbreitete Vorstellung, wissenschaftlich ist dies aber längst weitgehend widerlegt. In Lauresham ging es jetzt vielmehr ganz real in die Finsternis. Denn

...