Mit der Feuerwehr von Wil ist die Lorscher Feuerwehr freundschaftlich verbunden. Jetzt waren die Lorscher zum Sommerfest in die Schweiz eingeladen. Sie erhielten in St. Gallen außerdem eine spezielle Feuerwehrführung in der Kathedrale. Unser Bild zeigt die Feuerwehren vor einem Tanklöschfahrzeug aus dem Feuerwehrmuseum.

© Weinbach