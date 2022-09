Der Kaufvertrag ist unterschrieben und notariell beglaubigt, nun soll es mit den praktischen Arbeiten auf dem ehemaligen Feuerwehrgelände losgehen. Die Abrissarbeiten in der Schul- und Stiftstraße werden noch in diesem Jahr beginnen. Das kündigten die Investoren Imad Abdelfatah, Geschäftsführer der Ligbau aus Langen, und sein Sohn Jan Khalid Abdelfatah gestern in Lorsch an.

Auf dem

...