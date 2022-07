Der geplante Bau des Wohn- und Ärztehauses am Marktplatz ist im wortwörtlichen wie im übertragenen Sinne ein zentrales Projekt, das in Einhausen ansteht. Das Gebäude, das auf den Grundstücken Marktplatz 10 und 12 am Kreuzungsbereich von Mathildenstraße, Rheinstraße und Waldstraße gegenüber dem Alten Rathaus entstehen wird, wird ein prägendes Element im Ortsbild sein. Nicht nur wegen des

...