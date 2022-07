Es ist schon eine ganze Weile her, dass in Lorsch die ehemaligen Nutzer der Grundstücke in der Schulstraße ausgezogen sind. Die Feuerwehr hat ihren Standort längst in die Nibelungenstraße verlegt, das DRK ist inzwischen in der neuen Unterkunft in der Dieterswiese daheim. Ein paar Schritte weiter in der Dieterswiese ist auch das Mütter- und Familienzentrum „Mütze“ in einen Neubau eingezogen, in

...