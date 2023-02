82 Nummern für den Lorscher Fastnachtszug

Die gute Nachricht für alle Fastnachter lautet: In diesem Jahr darf es endlich wieder Umzüge geben. Mancherorts fallen die Großveranstaltungen trotzdem weiterhin aus – nicht mehr wegen Corona, sondern jetzt wegen Geld- und Personalmangel beziehungsweise den hohen Sicherheitsauflagen. In Mannheim/Ludwigshafen sowie mehreren kleineren Kommunen in der Pfalz sind die Umzüge abgesagt. In Lorsch

...