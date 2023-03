Lindenfels. Der Odenwaldklub Lindenfels unternimmt eine Wanderung auf dem Salzheckenweg bei Unter-Schönmattenwag. Die Tour ist am Sonntag, 26. März. Beide Gruppen treffen sich zur Abfahrt mit privaten Pkw in Fahrgemeinschaften um 13 Uhr am Viktoria-Parkplatz in Lindenfels und fahren zum Naturpark-Parkplatz Wüstenbach bei Unter-Schönmattenwag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gruppe 1 wandert den Salzheckenweg entlang, oberhalb von Unter-Schönmattenwag, auf dem unter anderem ein Gedenkkreuz und ein Bildstock an Ereignisse erinnern. Der Rundweg ist überwiegend gut begehbar und führt auf den Parkplatz Wüstenbach zurück. Es ist eine mittelschwere Wanderung mit 300 Höhenmetern im Anstieg. Wanderstöcke werden empfohlen. Die Wanderstrecke ist etwa neun Kilometer lang, die Laufzeit beträgt rund drei Stunden.

Die Gruppe 2 läuft über Ludwigsdorf und Korsika nach Unter-Schönmattenwag. Nach einer Rast bei der Barockkirche St. Johannes wird zum Parkplatz Wüstenbach zurückgewandert. Die Strecke beträgt etwa viereinhalb Kilometer. Gemeinsamer Abschluss ist im Gasthaus Zur Rose in Aschbach. red

Mehr zum Thema Stadtjubiläum Feuerwerk über Burg Lindenfels Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Odenwaldklub OWK Bensheim zeichnete engagierte Wanderer aus Mehr erfahren Tourismus Der Boom der Pilgerwege Mehr erfahren

Info: Kontakt: Wanderführung Petra und Gottfried Krasemann (Tel.: 06255 / 959310)