Ein Jahr nach seiner noch stark von den Corona-Einschränkungen geprägten Premiere zeigte sich das Lindenfels-Festival (Life) 2022 erstmals in seiner ganzen Pracht. An mehreren Abenden zwischen dem 28. August und dem 17. September fanden Konzerte statt, flankiert von verschiedenen Mitmach-Aktionen, darunter waren Workshops in Hapkido und eine „Glückswanderung“. Während 2021 noch die

...