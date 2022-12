Über gleich zwei kommunalpolitische Dramen, die in Lindenfels während der vergangenen Jahre für hitzige Debatten sorgten, hat sich im Jahr 2022 der Vorhang gesenkt: Über den Streit um die Errichtung einer Bauschutt-Recyclinganlage in Kolmbach und über die Frage nach der Abschaffung der Straßenbeiträge für Hauseigentümer. Wie es der Zufall will, nahmen beide Konflikte im Jahr 2018 ihren Anfang,

...