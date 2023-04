Bürger sammeln Müll in Winkel

Winkel. Einen Frühjahrsputz soll es Mitte April in Winkel geben. Zur „Aktion Sauberes Dorf“ unter Federführung der Freiwilligen Feuerwehr lädt Ortsvorsteherin Jennifer Roos ein. Wie sie im Ortsbeirat informierte, ist die Aktion am kommenden Samstag, 15. April, ab 10 Uhr. Dazu sind alle Bürger von Winkel eingeladen, betonte die Ortsvorsteherin. Wer eine Warnweste hat, sollte diese dabeihaben, rät Jennifer Roos besonders für teilnehmende Kinder. „Handschuhe wäre auch ganz hilfreich“.

Wie der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig bestätigte, sind die Teilnehmer über die Unfallkasse versichert. Somit steht der Putzaktion im Ort nichts mehr Weg, und der von rücksichtslosen Menschen in die Landschaft geworfene Müll kann entfernt werden.

Straßen werden repariert

In der kurzen Arbeitssitzung des Ortsbeirates wurde außerdem über die Reinigung der Wasserabläufe in der Buchwaldstraße informiert. Ebenso gibt es in der Gemarkung Abschläge, die mit Laub gefüllt sind und somit ihre Funktion zur Ableitung des Regenwassers nicht mehr wahrnehmen können. Hier wurde die Stadt beauftragt, Abhilfe zu schaffen.

Besprochen wurden auch einige Straßenschäden. Diese sollen nach Angaben von Bürgermeister Michael Helbig bis zu den Sommerferien repariert werden. Jennifer Roos zeigte den Teilnehmern der Ortsbeiratssitzung Bilder von Holzbänken im Wiesengrund, die ersetzt werden müssten. Dafür könnten die Eigenmittel des Ortsbeirates eingesetzt werden. jhs