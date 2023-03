Zweikampf bei der Bürgermeisterwahl in Lautertal

Lautertal. Am 4. Juni ist in Lautertal Bürgermeisterwahl. Außer dem Amtsinhaber Andreas Heun tritt dabei Christian Lannert an. Weitere Kandidaten haben sich nicht gemeldet, wie die Besondere Wahlleiterin Simone Meister gestern Abend auf Anfrage berichtete. Um 18 Uhr lief die Anmeldefrist ab.

Andreas Heun ist seit 2017 Bürgermeister. Er setzte sich damals gegen Markus Bormuth durch, der die Unterstützung von CDU und LBL hatte. Heun wurde von der SPD unterstützt. Er ist SPD-Mitglied, trat aber 2017 als unabhängiger Kandidat an. Das ist auch diesmal der Fall. Sonst hat sich die Konstellation nicht verändert: Heuns Herausforderer Lannert hat die Rückendeckung von CDU und LBL, die SPD hat sich hinter Heun gestellt. Die Grünen hatten 2017 keine eindeutige Wahlempfehlung ausgesprochen und habe sich auch diesmal noch nicht klar positioniert.

Nach dem Schluss des Anmeldeverfahrens trifft sich als Nächstes der Wahlausschuss, um offiziell festzustellen, ob die Unterlagen der beiden Kandidaten korrekt sind und sie zugelassen werden können. Mit Überraschungen ist im Verfahren nicht zu rechnen. Überraschend ist aber der Sitzungstermin: Karfreitag, 7. April, um 8 Uhr. Die Uhrzeit wäre frei wählbar gewesen, aber der Tag ist fixiert. Wie Simone Meister erläuterte, muss der Wahlausschuss am 58. Tag vor dem Wahltag zusammentreten. Der Termin für die Bürgermeisterwahl wurde bekanntlich in der Gemeindevertretung von CDU und LBL durchgesetzt. SPD und Grüne hätten eine Zusammenlegung mit der Landtagswahl am 8. Oktober bevorzugt.

Briefwahl ab Ende April

In der Folge heißt es nun also, am Feiertag früh aufzustehen. Nach der Ausschuss-Sitzung können die Stimmzettel in Druck gehen. Die Briefwahl-Unterlagen werden ab etwa Ende April verfügbar sein, wie Simone Meister ankündigte.

Möglicherweise nimmt nun auch der Wahlkampf noch etwas Fahrt auf. Bisher war die Kommunalpolitik durch die Haushaltsberatungen gekennzeichnet, wobei sich allerdings unter anderem bei der Personalausstattung im Rathaus und bei der Sanierung der Hutzelstraße Differenzen auftaten. Um den Bürgern ihre grundsätzliche Ziele darzulegen, nutzen diese speziellen Themen allerdings den Kandidaten eher weniger.