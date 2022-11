Zu einem zentralen Gottesdienst mit anschließendem Gedenken an alle Opfer von Krieg und Gewalt und ihre Angehörigen waren die Lautertaler gestern nach Gadernheim eingeladen. Pfarrerin Marion Mühlmeier hielt die Predigt. Ihre Friedensgebete boten Hoffnung für die Zukunft. Ihre Gedanken waren auch bei den ehrenamtlich tätigen Feuerwehreinsatzkräften, die in der Nacht zu dem Großeinsatz in

...