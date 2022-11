„Wir pflegen in Lautertal eine Erinnerungskultur und nehmen diese auch wichtig“ sagte Lautertaler Bürgermeister Andreas Heun bei der Gedenkfeier zum Jahrestag der Reichspogromnacht 1938 in Reichenbach. Die Andacht bestand aus zwei Teilen: einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche und einer Kranzniederlegung in der Bangertsgasse, am Standort der ehemaligen Synagoge.

Neun Schüler der

...