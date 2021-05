Spuren von Vandalismus nach dem Vatertag

Reichenbach. Ihre überschüssigen Kräfte haben wohl einige Passanten – möglicherweise Vatertags-Wanderer – auf dem Vogellehrpfad bei Reichenbach loswerden müssen. Der Vorsitzende der Vogelschutzgruppe Reichenbach, Walter Gehbauer, hat eine Informationstafel vorgefunden, die mit brachialer Gewalt aus ihrer Verankerung gerissen wurde.

AdUnit urban-intext1

Ferner habe offenbar jemand die Tischplatte an dem von Philipp Degenhardt und Walter Metter angelegten Rastplatz „Wasserwerk 1946“. gebrauchen können. Die ursprüngliche Platte aus Granit wurde bereits vor einiger Zeit entwendet. Das Ersatzstück aus Holz hat jetzt erneut einen Liebhaber gefunden: Sie ist spurlos verschwunden. Auch an der Zuleitung zu dem kleinen Wasserbecken, so Gehbauer, hätten Unbekannte Veränderungen vorgenommen, so dass jetzt wieder repariert werden müsse. koe