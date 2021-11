Reichenbacher Gymnastik-Damen wanderten bis nach Mittershausen

Reichenbach. Bei perfektem Wetter sind die Gymnastik-Damen des SSV Reichenbach kürzlich zu ihrer Herbstwanderung gestartet. Über den Höllackerweg in Reichenbach ging die Tour bergauf zum Kreuzweg. Ab da folgten die Frauen dem Europäischen Fernwanderweg hinab zum Pfaffenacker, durch den Märkerwald und um den Eichelberg auf die Anhöhe.

Nachdem diese Steigungen geschafft waren, wanderte die Gruppe auf bequemen Pfaden weiter vorbei am Goldbrunnen Richtung Jägerrast. Außer guter Laune hatten die Wanderinnen auch allerlei Köstlichkeiten im Gepäck, die sie bei einer Rast in der Ernst-Röder-Hütte verzehrten. Dabei genossen sie den Blick über das Hambacher Tal mit den markanten Gebäuden der ehemaligen Odenwaldschule bis hinüber in die Rheinebene.

Weiter führte die Wanderung zur Jägerrast, wo angesichts der zahlreichen Radlern aus allen Richtungen nur eine kurze Fotopause eingelegt wurde. Nicht mehr weit war es dann bis nach Mittershausen. Dort fand die Tour der SSV-Damen in einem Lokal ihren Abschluss. Von Familienmitgliedern wurden sie danach abgeholt und wohlbehalten nach Reichenbach zurückgebracht. Organisiert hatten diese Wanderung wie immer Bruni Bitsch und Doris Bremstaller. koe