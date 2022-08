Meldungen aus Lautertal und Lindenfels

Gottesdienst in Gadernheim

Gadernheim. Die evangelische Kirchengemeinde Gadernheim lädt zu einem Gottesdienst im Rahmen der Lautertaler Sommerkirche für morgen (Sonntag) ein. Die Feier mit Pfarrer Jan Scheunemann ist unter freiem Himmel auf dem Kirchberg und beginnt um 10 Uhr. red

Gerüstbau in Reichenbach

Reichenbach. Für Arbeiten an einer Hausfassade wird ab Montag, 8. August, an der Beedenkircher Straße in Reichenbach ein Gerüst aufgebaut. Dadurch kommt es in Höhe der Hausnummer 52 zu Verkehrsbehinderungen. Der Gehweg und ein Teil der Straße werden gesperrt werden, wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte. red

Jahrgangstreffen

Reichenbach. Der Jahrgang 1942/43 trifft sich am Freitag, 12. August, um 19 Uhr im Vereinsheim des TSV Reichenbach im Brandauer Klinger. Bei dieser Gelegenheit soll unter anderem über die 80-Jahr-Feier gesprochen werden. red

Förderverein trifft sich

Winkel. Der Förderverein des Sportvereins Lindenfels lädt seine Mitglieder des Vereins zur Generalversammlung, am Freitag, 2. September, ab 18.30 Uhr im Hotel Wiesengrund in Winkel ein. Außer Berichten des Vorstandes sind Neuwahlen vorgesehen. red