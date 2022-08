Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Einsatz am Dienstagabend Großaufgebot der Feuerwehr bekämpft Brand in Gadernheim

Bei einem der größten Feuerwehreinsätze der vergangenen Jahre bekämpften am Dienstagabend in Gadernheim rund 70 Einsatzkräfte einen Wohnhausbrand an der Nibelungenstraße. Der Schaden ist hoch, verletzt wurde aber niemand.