Liebster-Denkmal in Reichenbach wird eingeweiht

Reichenbach. Das neugestaltete Denkmal für den Lautertaler Ehrenbürger Max Liebster wird am Montag, 30. Januar, eingeweiht. Das Denkmal hat seinen Platz im Rathaus der Gemeinde Lautertal gefunden, nachdem es mehrfach beschädigt worden war. Eigentlich stand es am Platz von Liebsters Elternhaus an der Ecke Nibelungenstraße / Knodener Straße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zur Einweihung laden die Gemeinde Lautertal und die Arnold-Liebster-Stiftung für 17.30 Uhr ins Rathaus ein. Der Tag der Einweihungsfeier ist zugleich der 90. Jahrestag der Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler, die den Beginn der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten markiert. red

Info: Anmeldung unter Tel.: 06254 / 30715 und E-Mail: brockmann@lautertal.de bis morgen (Sonntag)