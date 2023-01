"Kanalhaie" in Lautertal unterwegs

Lautertal. Der Zweckverband KMB, der in Lautertal für die Kanalisation zuständig ist, warnt vor sogenannten Kanalhaien. Zurzeit seien unseriöse Rohrsanierer in der Gemeinde Lautertal unterwegs: Sie bedrängten Hauseigentümer an der Haustür, die Abwasserleitungen in den Kellerräumen überprüfen zu lassen. Anschließend würden für die Beseitigung angeblicher Schäden hohe Rechnungen gestellt.

Die „Kanalhaie“ seien unter anderem in Elmshausen in der Nibelungenstraße sowie am Felsenberg aufgetaucht, schreibt der Verband. Mitarbeiter des KMB seien zurzeit nicht unterwegs, um Abwasserleitungen zu überprüfen. Zudem informiert der Verband die Bürger immer schriftlich vorab über seine Maßnahmen. Die KMB-Mitarbeiter hätten einen Dienstausweis dabei. red

Kontakt: KMB (Tel.: 06251 / 10960)

