Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch die Menschen in Lautertal. Rund 100 Bürger versammelten sich daher am Dienstagabend zu einer Mahnwache vor dem Lautertaler Rathaus in Reichenbach. Einige trugen Plakate und Fahnen mit Friedenssymbolen und Solidaritätsbekundungen. Darunter war eine Friedensfahne, die nach Angaben ihres Besitzers schon viele Friedensdemonstrationen mitgemacht hat. Er

...