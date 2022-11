Jutta Hornung beim Familienabend der Reichenbacher Vogelschützer geehrt

Reichenbach. Bekannterweise gibt es bei den Familienabenden der Reichenbacher Vogelschutzgruppe immer eine Überraschung. Diesmal war die Geschicklichkeit der Gäste gefordert. Die Gruppe Geofun aus Lautern hatte eine fünf Gramm leichte Drohne mitgebracht, die per Fernsteuerung durch verschieden große Öffnungen in einer senkrecht stehenden Platte geflogen werden musste, um entsprechende Punkte zu erzielen. Ebenfalls eine ruhige Hand brauchte man bei den Schießwettbewerben mit Lasergewehr oder -pistole auf verschiedene Zielscheiben. Vor diesem Unterhaltungsteil, der vor allem die jüngeren Vogelschützer und einige Junggebliebene ansprach, hatte Vorsitzender Jan-Niklas Gehbauer Mitglieder und Gäste im Saal der Traube begrüßt. Besonders willkommen geheißen wurden Ehrenmitglied Dieter Oster und Bürgermeister Andreas Heun mit Gattin. Zusammen mit dem Gemeindeoberhaupt, ebenfalls Mitglied bei den Vogelschützern, zeichnete Gehbauer Jutta Hornung für 25-jährige Mitgliedschaft bei den Vogelschützern mit einer Ehrenurkunde aus. In gekonnter Weise unterhielt „Der singende Landwirt“ Gerhard Pfeifer die Gäste musikalisch. koe/Bild: koe

© Walter Koepff