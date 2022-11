Römische Säge jetzt winterfest Reichenbach. Den Einflüssen der Witterung ausgesetzt war bisher der Nachbau einer römischen Pendelsäge aus dem 3. Jahrhundert n.Chr. Jetzt wurde das funktionsfähige Modell am Felsenmeer-Informationszentrum (FIZ) bei Reichenbach mit einem Dach vor Regen und Schnee geschützt. So werden die Mitarbeiter des FIZ auch in der nächsten Saison anschaulich demonstrieren können, wie die Römer den Reichenbacher Granit zerlegten. koe/Bild: koe

