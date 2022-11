In Gadernheim sollen neue Wohnhäuser entstehen

An der Wilhelm-Leuschner-Straße in Gadernheim soll ein kleines Neubaugebiet entstehen. Der Bauausschuss der Gemeindevertretung hat sich dort am Samstag umgeschaut. Insbesondere die Grünen hatten darauf gedrängt, sich vor Ort zu informieren und auch die Anlieger und den Ortsbeirat zu Wort kommen zu lassen. Das Interesse daran war allerdings überschaubar, größere Bedenken wurden nicht

...