Die GGEW AG ist weiterhin mit dem Ausbau des Glasfasernetzes für sehr schnelles und stabiles Internet in Lautertal beschäftigt. Auf Nachfrage teilt der Energiedienstleister mit, dass die aktuelle Bauplanung in den Ortsteilen weiter vorangehe. In Reichenbach sei demnach mit einer Inbetriebnahme der Anschlüsse bis Ende des ersten Quartals zu rechnen, In Elmshausen rechnet die GGEW bereits bis

...