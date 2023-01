Rätselhaftes Lautertal

Lautertal. 15 Jahre lang regte das monatliche BA-Fotorätsel dazu an, mit offenen Augen durch die Gemeinde Lautertal zu gehen. Dabei wurden der Leserschaft insgesamt 180 Bilderrätsel vorgestellt, deren Motiv und Aufnahmeort zu erraten waren. Die Fotos waren meist so aufgenommen oder so beschnitten, dass man genau hinsehen musste, um sie verorten zu können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es wurde versucht, alle zwölf Ortsteile zum Zug kommen zu lassen, was natürlich bei den kleinen Dörfern schwieriger war. Mit 44 Aufnahmen war Reichenbach am häufigsten vertreten, gefolgt von Elmshausen (22 Fotos) und Beedenkirchen (21). Gadernheim und Schannenbach waren mit je 18 Motiven dabei. Knoden brachte es auf 14 Abbildungen, Lautern steuerte zwölf Rätsel bei, während Raidelbach es auf elf Beiträge brachte. In Staffel und Wurzelbach waren je fünf Fotos aufgenommen, während in Schmal-Beerbach nur drei Motive gefunden werden konnten.

BLI_BestofBA-tsel1822B © Walter Koepff

Zum Abschied servieren wir ein Tableau mit Rätselfotos der vergangenen fünf Jahre aus allen Ortsteilen. Wie üblich, können die Leser versuchen, die Motive zu erkennen und den Ortsteilen zuordnen. In der Montagsausgabe des BA gibt es die Auflösung. koe/Bilder: koe