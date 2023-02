Broschüre für den Notfall in Elmshausen

Elmshausen. Nach dem Vortrag von Wehrführer Ralf Kindinger im Ortsbeirat von Elmshausen im November haben Mitglieder der Feuerwehr und des Ortsbeirats das Projekt „Leuchtturm“ aufgegriffen und eine Broschüre für alle Haushalte des Lautertaler Ortsteils kreiert.

Wie Ortsvorsteher Walter Kirschbaum mitteilte, werden die an der Entwicklung der Broschüre beteiligten Leute sie in den kommenden Tagen an die Haushalte verteilen. Sie wird auch auf der Internetseite der Feuerwehr Elmshausen und auf der Facebookseite des Ortsbeirats bereitgestellt werden.

Kirschbaum appellierte an die Bürger, den Inhalt der Broschüre „genau und in aller Ruhe durcharbeiten, um für den Ernstfall gewappnet zu sein“. red