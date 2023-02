Meldungen aus Lautertal und Lindenfels

Arbeiten am Striethteich

Elmshausen. Zu einem Arbeitseinsatz treffen sich die Mitglieder des Verschönerungsvereins Elmshausen morgen (Samstag) am Striethteich. Wer die Arbeit des Vereins unterstützen möchte, ist willkommen. Beginn ist um 9 Uhr. red

Ortsbeirat Raidelbach tagt

Raidelbach. Der Ortsbeirat von Raidelbach trifft sich am Dienstag, 14. Februar, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Riebel in Raidelbach zu einer Sitzung. Auf der Tagesordnung steht die Beratung des Haushalts-Entwurfs der Gemeinde Lautertal für dieses Jahr. red

Kräppelkaffee der Awo

Lindenfels. Nach zweijähriger Pause lädt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Lindenfels wieder zu einem Kräppelkaffee ein. Vor dem geselligen Treffen wird die Hauptversammlung des Vereins sein. Die Mitglieder sind dazu für Freitag, 17. Februar, um 14.30 Uhr im Gasthaus Zur Ludwigshöhe eingeladen. Interessierte Nichtmitglieder sind ab 15.30 Uhr zum Kräppelkaffee willkommen. red