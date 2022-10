Pfarrerin Marion Mühlmeier hatte am Freitagabend mit dem Kerbgottesdienst in der evangelischen Kirche den Startschuss für die Feierlichkeiten rund um die Gareme Kerb gegeben. Denn schließlich bezeichnet der in Südhessen geläufige Begriff Kerb die Kirchweih in einem Ort.

Ende einer langen Pause

Auf dieses Fest mussten die „Gareme“ – wie so viele andere auch – in den vergangenen

...