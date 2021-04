Der Grundstein für die evangelische Kirche in Gadernheim wurde 1912 gelegt, geplant hatte sie der Architekt Heinrich Metzendorf. In früheren Zeiten, in denen die heutigen Lautertaler Dörfer dem Kirchspiel Bensheim zugeordnet waren, mussten die Gläubigen meist den Fußweg in die Stadt an der Bergstraße auf sich nehmen.

