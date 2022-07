Es war ein emotionaler Abend in den Räumen des DRK-Kreisverbandes an der Boschstraße; manche bezeichneten ihn nach Angaben der neugewählten Schatzmeisterin Tanja Herbert sogar als historisch. In getrennten Räumen beschlossen die DRK-Ortsverbände Heppenheim und Hambach – jeweils einstimmig – zunächst ihre offizielle Auflösung. Unmittelbar im Anschluss erfolgte die Neugründung eines gemeinsamen

