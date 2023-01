Vorstandswahl im Sportverein Kirschhausen

Kirschhausen. Als 2019 der SV Kirschhausen (SVK) seinen Vorstand verjüngt hat, ahnte die Generation unter dem neuen Vorsitzenden Heiko Schäfer nicht, was auf sie zukommen würde. Klar war, dass es 2021 das 100. Jubiläum zu wuppen galt. Aber Corona und die Folgen waren nicht eingeplant. Die Jubiläumsfeiern wurden erst 2022 nachgeholt. Die schwierige Situation scheint die Jungen – zumeist neu in ihren Ämtern – noch enger zusammengeschweißt zu haben, der Vorstand wurde nach 2019 noch einmal erweitert.

Lob für die vielen Helfer

Bei der Mitgliederversammlung berichtete Vorsitzender Heiko Schäfer von den Schwierigkeiten der Arbeit seit Beginn der Pandemie. „Immerhin konnte eine Jahreshauptversammlung für die Jahre 2019 und 2020 abgehalten werden. Doch Veranstaltungen wie Tanz in den Mai, Oktoberfest und Weihnachtsfeier fielen aus.“ Viel Lob gab es vom Vorsitzenden für Übungsleiter und die vielen Helfer.

Langes Warten auf die Stadt

Kritik richtete Schäfer an die Stadt. Schon drei Jahre warte der Verein auf einen neuen Pachtvertrag für das Sportlerheim. „Es wurden Feiern von Mitbürgern in Eigenregie durchgeführt und die Spendenübergabe der Sparkasse an die Vereine, Sitzungen des Kreisfußballausschusses oder auch der Sportgemeinschaft werden hier abgehalten. Deshalb ist es für uns als Vorstand unverständlich, dass man sich so lange Zeit für die Entscheidung lässt, was mit den Räumlichkeiten passieren soll und uns zudem noch vorwirft, warum wir nicht Weihnachten und Silvester vermieten und dann noch die Einnahmen behalten und nicht an die Stadt übergeben, da es ihre Immobilie sei.“

Schäfer wies darauf hin, dass viel ehrenamtliche Arbeit für das Sportlerheim geleistet werde und das Geld komplett in den Verein fließe. „Natürlich bedanken wir uns bei der Stadt für ihre finanzielle Unterstützung und dass auch die Nebenkosten von der Stadt bezahlt werden und nicht mehr vorgelegt werden müssen. Wir würden uns aber mehr Kommunikation zwischen Verein und Stadt wünschen“, sagte Schäfer.

Grüße von Burelbach

Der SVK habe im Berichtsjahr gut gewirtschaftet. Viele Unternehmer hätten den Verein trotz Corona weiter unterstützt, berichtete Rechner Christopher Dumath. Ihm wurde von den Kassenprüfern Timo Emig und Sebastian Wolf eine einwandfreie Kassenführung bestätigt, der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Für Emig wurde Kaan Uygur als zweiter Kassenprüfer neu gewählt.

Es folgten die Berichte der Spartenleiter, der SVK hat die Sparten Fußball, Tischtennis, Volleyball Mixed und Frauengymnastik. Ortsvorsteher Peter Engelhard überbrachte die Grüße von Bürgermeister Rainer Burelbach und dankte dem SVK für das Jubiläumsfest, bei dem „das ganze Dorf“ gefeiert habe.

Jetzt sechs Beisitzer

Bei den Wahlen wurde Heiko Schäfer als Vorsitzender bestätigt, Dominik Gärtner ist sein Stellvertreter und Christopher Dumath Rechner. Für Remo Kittel übernimmt Florian Post den Posten des Schriftführers. Als Beisitzer verabschiedet wurden Heiko Schütz und Christian Schumacher.

Statt fünf Beisitzer sind es jetzt sechs: Ehrenvorsitzender Johannes Schäfer, Jan-Philipp Lannert, Klaus-Peter Bizer, Nico Keinz sowie neu Tobias Tesche und Timo Emig. dj/ü