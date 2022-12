Schwimmclub Heppenheim sucht neue Mitglieder

Heppenheim. Endlich ist so weit – die Schwimmer des Schwimmclubs Heppenheim dürfen wieder in ihr Element: Wasser. Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Zwei Monate saßen demnach die Schwimmer und Schwimmerinnen auf dem „Trockenen“ und mussten sich mit Landtraining begnügen, während im Bensheimer Basinusbad ein neues Becken installiert wurde. Es fanden Einheiten am Bruchsee statt – mit Balancieren, Hangeln, Kraftübungen und Laufspielen. Außerdem habe sich eine kleine Gruppe des Schwimmclubs im Starkenburg-Stadion getroffen, um den letzten Termin für das Sportabzeichen wahrzunehmen.

Freude über neues Basinus-Becken

Doch jetzt konnten die Vereinsmitglieder wieder durchstarten und mit dem Wassertraining beginnen. „Wir freuen uns über das neue Edelstahlbecken in Bensheim, das auch mit neuen Startblöcken und farbiger Beleuchtung ausgestattet ist“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. „Es würde uns noch mehr Freude machen, wenn wir auch mit vielen Schwimmern und Schwimmerinnen ins Becken springen könnten.“

In allen Mannschaften sind laut Schwimmclub noch Plätze frei; besonders bei den Jüngeren (7 bis 11 Jahre) seien neue Wasserratten sehr willkommen. Das Training für die Jüngeren findet montags und mittwochs von 18 bis 19 Uhr im Basinusbad in Bensheim statt. Im Sommer wird im Freibad in Heppenheim trainiert. Interessierte Schwimmerinnen und Schwimmer sollten 200 Meter sicher schwimmen können. Um einen Termin für ein Vorschwimmen zu vereinbaren, wird um eine Mail an trainer@schp-online.de gebeten.

Auch Helfer im Verein nötig

Weiterhin wird auch Unterstützung in der Vereinsarbeit benötigt. „Es wird niemand ins kalte Wasser geworfen, aber Übungsleiter, Kampfrichter, Vorstandsmitglieder, Betreuer und Helfer bei einzelnen Aktionen sind unbedingt notwendig, um einen Verein am Leben zu halten“, schreibt der SCH. Der Schwimmclub Heppenheim sei eine Gemeinschaft, die Freundschaft und ein zweites Zuhause bieten könne. Wer Lust hat, den Verein kennenzulernen, kann sich ebenfalls unter der oben genannten Mail melden. red