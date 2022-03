Radtour für Senioren startet in Bensheim

Heppenheim. Auf Initiative des Seniorenbeirates Heppenheim lädt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Bergstraße am zur Radtour ins Ried ein. Treffpunkt ist am 29. März (Dienstag) um 15.30 Uhr an der Westseite vom Bahnhof Heppenheim.

Zunächst geht es zu einem Übungsplatz. Dort werden die Räder auf offensichtliche Mängel kontrolliert und Radfahrübungen angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Fragen beantworten Friedhelm Höcker, Telefon 0160/633 8226, und Anton Gölz, Telefon 06252/2150. red

