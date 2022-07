Meldungen aus Heppenheim

Sommerfest der „Strolche“

Ober-Laudenbach. Der Elternbeirat der Ober-Laudenbacher Kita „Kleine Strolche“ lädt zum Sommerfest der Kita am Samstag, 2. Juli, ein. Man freue sich darauf, gemeinsam mit Kindern, Eltern und Geschwistern sowie den Erziehern und einer Vertreterin der Stadt Heppenheim von 10 bis 14 Uhr im Frei- und Spielbereich der Kita feiern zu können. Gemeinsam mit den Eltern wird ein Frühstücksbrunch organisiert. red

Stadt- und Burgführung

Heppenheim. Am Samstag, 2. Juli, 16 Uhr, führt die Stadtführerin Gaby Borger durch die Heppenheimer Altstadt. Treffpunkt ist an der Tourist-Information. Am Sonntag, 3. Juli, 14 Uhr, erwartet Thilo Barth interessierte Teilnehmer im unteren Burghof zur gemeinsamen Erkundung der Starkenburg. Die Zufahrt zum Naturpark-Parkplatz Starkenburg ist möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro pro Erwachsenem und 2 Euro pro Kind. red

Video-Projekt für Kinder

Heppenheim. Vom 8. bis zum 10. Juli veranstaltet die evangelische Kirche in Heppenheim ein Video-Projekt für Kinder. Jungen und Mädchen zwischen 8 und 13 Jahren sind eingeladen, gemeinsam einen Film zu drehen. Das Video-Projekt findet in Grasellenbach-Scharbach statt. red