Land erhöht Fördermittel

Wiesbaden/Michelstadt/Heppenheim. Das Hessische Umweltministerium erhöht die Förderung für das Demonstrationsvorhaben zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm auf dem Gelände der Kläranlage in Michelstadt auf insgesamt 4 Millionen Euro. Staatssekretär Oliver Conz hat hierfür einen Förderbescheid an die UPhO GmbH, einem Zusammenschluss kommunaler Abwasserverbände aus dem Odenwaldkreis und der Stadt Heppenheim, überreicht.

Rückgewinnung von Phosphor

„Phosphor ist als Düngemittel für die Landwirtschaft unverzichtbar. Zugleich ist es ein knapper Rohstoff, der nur aus wenigen Ländern bezogen werden kann. Mit der Rückgewinnung vor Ort sichern wir die Versorgung“, erklärte Conz. Bereits im Dezember 2020 war der UPhO GmbH eine Zuwendung in Höhe von 2,7 Millionen Euro gewährt worden. „Das Projekt ist vorbildlich für die interkommunale Zusammenarbeit in unserer Region und zeigt, was man gemeinsam auf den Weg bringen kann, wozu einzelne kleine Kommunen gar nicht in der Lage wären“, sagte der Landrat des Odenwaldkreises, Frank Matiaske.

In dem geplanten Modellvorhaben soll die thermochemische Anlage erneuert werden. Die steigenden Stahlpreise bedeuten jedoch eine deutliche Verteuerung der Anlage, die von den Kommunen alleine nicht getragen werden kann.

Hintergrund des gemeinsamen Projekts von Odenwaldkreis und Stadt Heppenheim ist eine Verordnung des Deutschen Bundestages zur Neuordnung der Klärschlammverwertung vom Oktober 2017. Demnach wird die bodenbezogene Klärschlammaufbringung weitgehend beendet und eine Pflicht zur Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm eingeführt. Die Neufassung der Verordnung sieht vor, dass nach einer Übergangsfrist von 12 Jahren bzw. 15 Jahren für Kläranlagen über 100 000 bzw. über 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern Phosphor aus dem Abwasser, dem Klärschlamm oder der Klärschlammasche zurückgewonnen werden muss. Kleineren Abwasserbehandlungsanlagen ist es weiterhin unter strengen Bedingungen erlaubt, den Klärschlamm auf die Felder zu bringen. red