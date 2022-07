Die schweren Gerätschaften wurden bereits am Donnerstagmorgen von der Baufirma abgezogen, die Schuttberge auf dem einstigen Außengelände der Gärtnerei Mai sind kleiner und vor allem kleinteiliger geworden. Sie werden schrittweise auf dem Gelände des künftigen Neubaugebiets zwischen Breslauer Straße und Bürgermeister-Kunz-Straße verteilt. So weit, so gut – könnte man meinen. Doch rund um das

...