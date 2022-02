Lin steht an der elektrischen Säge wie ein Profi. Geschickt sägt sie aus einer Holzplatte ein „M“ aus. Hier und da muss noch einmal nachgebessert werden, dann schleift sie fein säuberlich die Kanten ab. Fertig ist das Geschenk für den Papa, denn der hat am nächsten Tag Geburtstag. Der Besuch der Holzwerkstatt der Martin-Buber-Schule kam für die Schülerin der Hambacher Christophorus-Schule also

...