Heute geht’s weiter bei den Festspielen

Heppenheim. „Wir spielen wieder für Sie.“ Diese gute Nachricht kam gestern von den Organisatoren der Festspiele Heppenheim. Seit dem vergangenen Samstag waren die Aufführungen wegen Corona-Erkrankungen im Ensemble abgesagt worden. Die Zwangspause sollte ursprünglich bis Mittwoch dauern, wurde aber zweimal bis einschließlich Freitag verlängert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun geht es also weiter. Am Samstag und Sonntag (20. und 21. August) steht letztmals das Stück „Cash“ auf dem Spielplan. Die turbulente Verwechslungs-Komödie, die am 2. August Premiere hatte, sollte am vergangenen Dienstag noch einmal aufgenommen werden, musste aber vorerst abgesagt werden.

Neben der Wiederaufnahme von der „Der fröhliche Weinberg“ (sechs Vorstellungen ab dem 23. August) stehen im Amtshof noch zwei Sonder-Gastspiele auf dem Plan. Am Montag (22.) tritt nochmals die A-Cappella-Band „Basta“ auf, am 29. August (Montag) wird „Kleine Zwischenfälle – siebeneinhalb Begegnungen mit der Liebe nachgeholt.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Corona Zwangspause bei den Festspielen in Heppenheim Mehr erfahren

Die Organisatoren bitten darum, wegen Umbuchungen der ausgefallenen Vorstellungen mit dem Ticketportal Reservix Kontakt aufzunehmen, dort gibt es auch Karten für die weiteren Vorstellungen. kr/red