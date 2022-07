Heppenheimer sollen Wasser sparen

Heppenheim. Die Stadtwerke Heppenheim rufen alle Einwohner zum Wassersparen auf. Durch die anhaltend hohen Temperaturen und die Trockenheit ist der Wasserverbrauch massiv angestiegen. Insbesondere das Befüllen von privaten Schwimmbecken und das Beregnen von Gärten tragen zu dem hohen Verbrauch bei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Momentan ist es nicht möglich, den Hochbehälter auf der Starkenburg ausreichend zu befüllen. Dieser versorgt den größten Teil Heppenheims mit Trinkwasser. Wird weiterhin so viel Wasser entnommen wie in den vergangenen Tagen, kann dies in Kürze zu einem massiven Engpass führen.

Die Zuleitung zum Hochbehälter kann aufgrund ihres Durchmessers nur eine begrenzte Menge Wasser fördern. Da der Verbrauch höher ist als die Menge, die nachgefüllt werden kann, sinkt der Wasserpegel im Hochbehälter kontinuierlich. Um dieses Nadelöhr zu entschärfen, wird zurzeit die Wasserleitung im Bereich des Starkenburgweges erneuert.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Hitze und Trockenheit Hitzewelle: Mit diesen 9 Tipps im Alltag Wasser sparen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Klima-Krise Wasserversorgung im Stresstest Mehr erfahren

Daher rufen die Stadtwerke sehr eindringlich zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser in der Kernstadt und den Stadtteilen auf.