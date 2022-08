Die Kerwe in Ober-Laudenbach ist gesichert

Heppenheim. Der Ober-Laudenbacher Kerweverein steht in den Startlöchern. Wie es Tradition ist, soll auch in diesem Jahr am dritten Wochenende im September die Kirchweih gefeiert werden. Die Ower-Laurebächer wollen jedoch nicht nur feiern, sondern dabei auch etwas Gutes tun.

„Schon im letzten Jahr konnte mit dem Erlös aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen eine nicht unbeträchtliche Spende für die Kinder im Ahrtal generiert werden“, blickt Franz Arnold, Vorsitzender des Kerwevereins, auf den September 2021 zurück. „Da das Leid in der betroffenen Region noch immer groß ist, haben sich die Macher der Kerwe entschlossen, auch in diesem Jahr den Erlös den Kindern im Ahrtal zukommen zu lassen.“

Die gesammelten 1300 Euro wurden im vergangenen Jahr für Weihnachtsgeschenke für die Kinder aus der Flutregion genutzt. Zwei Kindergärten aus Stolberg, die nach der Flut in Containern untergebracht werden mussten, schickten Wunschzettel nach Ober-Laudenbach. Im Dezember wurden die Geschenke dann persönlich nach Stolberg gebracht. Doch vor der guten Tat wird zunächst gefeiert.

Wie im vergangenen Jahr gibt es dafür ein Festzelt. Bislang wurde die Kerwe in der Mehrzweckhalle gefeiert, im vergangenen Jahr wurde das Fest jedoch in ein Zelt verlegt. Das verzeichnete der Verein als so großen Erfolg, dass er sich entschied, auch in diesem Jahr im Zelt zu feiern. Das Programm für die Zeltkerwe steht bereits. Mit dem ökumenischen Eröffnungsgottesdienst in der Marienkapelle fällt am Kerwesamstag, 17. September, um 19 Uhr der Startschuss für die diesjährige Kirchweih. Ab 20 Uhr wird im Festzelt mit der Lindenfelser Band HaiFly der „Kerwerock“ gefeiert. Während im vergangenen Jahr noch Karten für 15 Euro gekauft werden mussten, ist der Kerwesamstag in diesem Jahr bei freiem Eintritt offen.

Weiter geht es am Sonntagvormittag. Dann gibt es ab 11 Uhr Livemusik von „Les Stefanos“, passend zum angebotenen Mittagessen und der Kaffeelounge. Erstmals seit Pandemiebeginn findet in diesem Jahr der Kerweumzug wieder statt. Um 14 Uhr geht’s los.

Kostenlos Kinderkarussell fahren

Anschließend feiern der neue Kerweparrer Marcel Meier und Mundschenk Janik Rieger ihr Debüt mit der Kerweredd. Im vergangenen Jahr wurden der Kerweparrer Carsten Sander und Mundschenkin Ann-Cathrin Schaab verabschiedet. Sander war für fünf Jahre im Amt. Wer noch nicht genug vom Feiern hat, kann am Montag ab 10 Uhr zum Frühschoppen ins Festzelt kommen. Dort gibt es auch Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.

Für die kleinen Kerwegänger gibt es während des Fests ein Kinderkarussell. Die Fahrten sind kostenlos. Es dürfte die erste Kerwe in Ober-Laudenbach seit Beginn der Pandemie werden, bei der es keine Einschränkungen geben wird. Während 2020 das Feiern ausgerechnet beim 1225. Geburtstag des Ortsteils komplett ausfallen musste, wurde 2021 unter 3G-Regelungen angestoßen. Tanzen war 2021 untersagt. Der Blick in die kommenden Jahre stimmt den Vereinsvorsitzenden Franz Arnold positiv. Während andernorts Traditionsvereine ums Überleben kämpfen, hat er keine Bedenken.

„Erfreulicherweise engagieren sich viele neu hinzugekommene Mädchen und Jungs bei der Kerwejugend, so dass die Zukunft der Ower-Laurebächer Kerwe gesichert ist.“ bib/ü