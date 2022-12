Die Freilichtbühne in Heppenheim sollte 1965 Schauplatz von Karl-May-Festspielen werden. Warum es nicht dazu kam, wird in dem Buch „Karl May auf der Bühne“ erklärt.

Hinter der Geschichte von einem gescheiterten Projekt verbirgt sich mehr: Im Rückblick wird die Bedeutung der Freilichtbühne deutlich. Hinter den Kulissen tauchen die Namen von Personen auf, deren Geschichte zu erzählen

...