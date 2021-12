Seit knapp drei Wochen ist klar: Im Sommer 2022 soll Heppenheim wieder zur Festspielstadt werden. Die Darmstädter Theaterfamilie Stromberger tritt in die Fußstapfen der Gründerfamilie Richter und will die Tradition des Theaters im altehrwürdigen Kurmainzer Amtshof wieder aufleben lassen. Und nur wenige Wochen zuvor soll an Ort und Stelle auch endlich wieder Weinmarkt gefeiert werden – sofern

...