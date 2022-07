Das BA-Sommerrätsel: 20 Antworten zu Heppenheim

Zwanzig Fragen haben wir in unserer Mittwochausgabe zu Heppenheim gestellt. Es war dies der Auftakt unserer BA-Sommerrätelspaßes, der in den kommende Wochen in den anderen Lokalressorts dieser Zeitung fortgesetzt wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das BA-Sommerrätsel - Die Spielregeln Das BA-Sommerrätsel besteht pro Folge aus 20 Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Die Folgen werden mittwochs veröffentlicht. In jeder Folge wird ein anderes der sieben Lokalressorts aus dem Kernverbreitungsgebiet des Bergsträßer Anzeigers abgedeckt – also Bensheim, Heppenheim, Zwingenberg, Lorsch, Einhausen, Lautertal und Lindenfels. Jeweils samstags veröffentlichen wir die richtigen Antworten zu den 20 Fragen, die am Mittwoch zuvor gestellt worden sind. Bei jeder Folge unseres Sommerrätsels wird ein Buchstabe veröffentlicht. Aus den 14 Buchstaben aller Rätselfolgen entsteht ein Lösungswort. Das senden Sie in einem Lösungsformular, das am 31. August und 3. September in der Zeitung veröffentlicht wird, auf dem Postweg an das BA-Medienhaus (Rodensteinstraße 6) in 64625 Bensheim, oder online dann an den BA auf www.bergstraesser-anzeiger.de/sommerraetsel. Zu gewinnen gibt es drei Geschenkkörbe im Wert von je 100 Euro aus dem Regionalregal des BA. Der Buchstabe, der für das Lösungswort benötigt wird, ist heute das E. Alle bisher erschienenen Folgen lesen Sie auf www.bergstraesser-anzeiger.de/sommerraetsel.

Nachfolgend noch einmal die Heppenheim-Fragen, jetzt mit der jeweils richtigen Antwort.

Wie wird der Sportplatz des FC Starkenburgia am Zentgericht im Volksmund noch genannt?

Am Galgen (in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes liegt eine ehemalige Richtstätte liegt; Zugang von der B 3, kurz vor dem Rebmuttergarten geht ein Fußweg rechts ab. Dort wurden von Henkern zwischen 1525 und 1799 aktenkundig 55 Todesurteile des gemeinsamen Schöffengerichts von Bensheim und Heppenheim vollstreckt.)

In das Pflaster der Kirchengasse ist ein Symbol eingelassen. Was zeigt es?

Schlüssel

In welchem Stück spielte einst die Sängerin Katja Ebstein bei den Heppenheimer Festspielen mit?

Jedermann

An der Südseite der Ecke Bensheimer Weg/B 3 steht ein kleines Gebäude. Um was handelt es sich dabei?

Alte Kapelle

Wie haben Heppenheimer einst die B 3 genannt?

Chaussee

Zur Heppenheimer Einwohnerschaft gehörten auch viele Originale in verschiedensten Rollen. Wer von ihnen war des Öfteren als Nachwächter unterwegs?

Rudolf Kohl

Wo wird außer in der Kirche Sankt Peter neuerdings auch an die Heilige Marianne Cope erinnert?

Garten am Landratsamt

Fußballlehrer Eckhard Krautzun hat als Weltenbummler seine Wahlheimat in Heppenheim gefunden. Welche Trainer-Legende war sein direkter Nachfolger bei einem deutschen Club?

Volker Finke (ehe Volker Finke ab 1991 eine 16-jährige Fußball-Ära beim SC Freiburg prägte, war Eckhard Krautzun in der Saison 1990/91 beim damaligen südbadischen Zweitligisten als Trainer tätig).

An wen erinnert eine Steintafel am Pfarrhaus des sogenannten „Doms der Bergstraße“?

Religionsphilosoph Romano Guardini

Gegenüber dem Langnese-Werk stand einst ein vieleckiges Gebäude. Wie wurde es genannt?

Casa Europa

Wer war vor einigen Jahrzehnten noch auf der Starkenburg anzutreffen?

Falkner

Welchen Beinamen hatte in früherer Zeit die Heppenheimer Weststadt?

Siedlung

Nahe des Jochimsees stand früher eine Fabrik. Was war das für ein Werk?

Tonwerk

Wie wurde der Postknoten in Heppenheim einst im Volksmund auch genannt?

Dalles

In welcher Sportart war Heppenheim bislang werbewirksam am klassenhöchsten vertreten?

Handball (1980 stieg der damalige VfL Heppenheim, heute HC VfL, für eine Spielzeit in die Bundesliga auf und rutschte nach dem Abstieg in die neu gegründete 2. Liga gleich weiter in die Regionalliga ab, ehe 1985 der Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga gelang, in der die Heppenheimer dann elf Spielzeiten in Folge bis 1996 a m Ball waren).

Was hat der aus dem Heppenheimer Stadtteil Sonderbach stammende Organist Franz Lambert komponiert?

Fifa-Hymne

Igelsbach gehört formal zu einem der sieben Heppenheim Stadtteile. Zu welchem?

Kirschhausen

Wie wird das besonders markante Fachwerkhaus im Faulen Viertel/Vautschen Viertel genannt?

Stelzenhaus

Der Heppenheimer Georg Matthias Friedrich war als Lissebärwel bekannt. Was aber war er von Beruf?

Friseur

Was war früher in den Räumen des heutigen Alten- und Pflegeheims Haus Johannes untergebracht?

Stadtkrankenhaus thz/hs