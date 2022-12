In der Bäckerei Görz an der Ludwigstraße verteilten Gleichstellungsbeauftragte Alexandra Schmitt, Landrat Christian Engelhardt, Gleichstellungsbeauftragten Nicole Schmitt, Filialleiterin Dragana Upiparipovic, Gleichstellungsbeauftragte Tamara Bernhard und Bürgermeister Rainer Burelbach Brötchentüten mit der Aufschrift „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“.

© Dagmar Jährling