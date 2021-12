So könnten laut einer Computersimulation der Bahn die A 67 und die Bahntrasse an Einhausen vorbeiführen, sollte es keine Tunnellösung geben. In einer Stellungnahme der Gemeinde zur Umweltverträglichkeitsprüfung des Autobahnausbaus wird gefordert, die sich addierenden Auswirkungen beider Verkehrsprojekt zu beachten.

© DB Netz AG