Sinkende Inzidenz – trotz Omikron-Fällen

Bergstraße. Die Zahl der Corona-Infektionsfälle im Kreis Bergstraße bewegt sich zwar auf unverändert hohem Niveau – allerdings seit einigen Tagen mit leicht sinkender Tendenz. Dennoch liegt die Inzidenz im Kreis mit 309,6 immer noch über dem Hessen-Wert von 221,3.

Zudem wurden im Laufe dieser Woche zwei Infektionen mit der Omikron-Mutation des Virus im Kreis registriert. Angesichts der allgemeinen Befürchtungen, dass diese Variante besonders ansteckend sein dürfte, bleibt abzuwarten, inwiefern die sinkende Tendenz bei den Infektionszahlen Bestand hat.

Von Freitag (10.) bis Donnerstag (16.) wurden nach Angaben aus dem Landratsamt insgesamt 840 neue Infektionsfälle im Kreis registriert – unter anderem in Bensheim (112), Heppenheim (78), Lorsch (31), Lindenfels (21), Lautertal (18), Einhausen und Zwingenberg (je 8). Die meisten Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden aus Viernheim gemeldet. Dort haben sich innerhalb einer Woche 140 Menschen mit Covid-19 angesteckt. Dreistellig ist auch die Zahl der aus Lampertheim gemeldeten Fälle; sie liegt bei exakt 100.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 37 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 32 Betten belegt – davon fünf mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen zwei Patienten eine invasive Beatmung benötigen.

2133 weitere Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 454 470. Insgesamt 8384 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind zehn mehr als am Vortag. red